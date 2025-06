Il buongiorno ai lettori lo porge Gianluca Nibbio che oggi compie gli anni. Buon compleanno da mamma Roberta, papà Roberto, dagli zii Elisabetta, Enrico e Nicola, dai nonni Lina, Mirella e Gianni, dal cugino Davide e da tutte le persone che gli sono care. “Ti auguriamo di sorridere sempre e di essere unico come ora”.

Torta di compleanno oggi per Antonio Garofolo. Un mondo di auguri dal direttivo e da tutti i soci dell’Associazione Motociclistica Civitavecchiese, sezione Vespa, Guzzi, D’Epoca e Custom.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Il cielo folle dei Pesci ospita la Luna, e…

L’Ariete si ferma un minuto e osserva le azioni passate. Si mette al servizio degli altri e si scioglie per ricominciare.

Il Toro si associa con gruppi diversi. Insieme si progetta l’affare e si applaude al fare comune.

I Gemelli nella carriera accendono un dato. Appaiono fieri e convincono gli astanti, e scelgono fermando i pensieri.

Il Granchio si espande e conosce i confini del cielo. Lontano trova risposte e col distante chiacchiera e scrive.

Il Leone cambia il paesaggio e genera idee diverse. Lascia che passi l’istinto e trasforma il tempo che viene.

La Vergine si abbraccia col partner e coi soci trova l’accordo. Nei rapporti si esalta la Luna: ogni cosa è il riflesso di se.

La Bilancia vince al lavoro e conquista meriti e lodi. Con ordine e disciplina cura l’agenda e sana anche il corpo.

Lo Scorpione esulta e gioisce. È la Luna più allegra dell’anno. Passioni e atti creativi e il cielo brinda ed applaude.

Il Sagittario riempie le stanze e la casa è il capitolo del giorno. La famiglia vibra di vita e la storia ingrana la marcia.

Il Capricorno incontra i fratelli e tanti sono i messaggi. Incontri e squilli costanti e si comprende che stare insieme è importante.

L’Acquario vive grandi emozioni e i guadagni sono importanti. Belli, e si sentono forti, e conquistano prede e bottino.

I Pesci sono l’eroe del momento e si prendono le luci migliori. Protagonisti e in alto su tutti appaiono in scena e fanno l’inchino.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/