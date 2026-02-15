Il buongiorno ai lettori lo porge Diego Castellani che oggi festeggia il suo compleanno. Un mondo di auguri dai famigliari, dagli amici e da tutta la nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna stasera non c’è, e si nasconde fra le luci dell’Acquario, e…

L’Ariete condivide un’idea e la racconta al pubblico amico. Collaborare porta vittorie e i progetti prendono luce.

Il Toro si manifesta su tutti e decide di prendersi il trono. Appare concreto e reale e si esalta per realizzare l’affare.

I Gemelli si spostano altrove e da lì giungono nuove. Il viaggio comincia il suo corso ed espandersi chiarisce le idee.

Il Granchio lascia il suo ritmo e rivede le scene passate. Rinasce con occhi diversi e lo sguardo cerca le vette.

Il Leone esalta l’amore e i rapporti trovano grazia. I soci sono più certi e il contratto invita alle nozze.

La Vergine si mette al servizio di una causa che conforta gli astanti. Lavora e gratifica il tempo e prepara un domani più sano.

La Bilancia è la star del momento e con gioia riceve regali. Passione, vittoria, e due grammi di vera gloria.

Lo Scorpione apre le stanze e la Luna fa visita al clan. La casa è il ristoro sicuro e la famiglia è il tema del giorno.

Il Sagittario incontra due tipi che raccontano mille notizie. Due righe son chiare e precise e l’esame si supera adesso.

Il Capricorno prende la scelta che con forza appare sicura. Più ricco spende due lire e l’immagine trasmette vigore.

L’Acquario è il signore del cielo con la Luna che illumina i tetti. Appare una scossa importante che trasforma lo stare con gli altri.

I Pesci si fermano soli e riflettono sui mali del mondo. Guardarsi attraverso gli specchi rivela i vincoli antichi.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/