Il buongiorno ai lettori de la Provincia lo porge la signora Paola, che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dai figli Tatiana, Fabiana e Vincenzo e dal nipotino Matteo.

L’OROSCOPO. Luna in Ariete: energia viva e azione, adesso!

L’Ariete si prende la Luna e raggiunge chiarezza e visione. Sente la voce che narra e dentro sé sa già cosa fare.

Il Toro si ferma un istante e guarda dietro le spalle. Il campo è seminato, fra due giorni arriva il raccolto cercato.

I Gemelli si divertono con tutti ed elaborano un evento eccitante. Collaborano e condividono l’agire e gli amici stanno dintorno.

Il Granchio conquista cime e pretende obbedienza da tutti. Forte come un eroe raggiunge gli obiettivi voluti.

Il Leone si allontana dal cerchio e si espande lontano da tutto. Viaggia, legge le frasi e parla straniero.

La Vergine cambia lo sguardo e si prepara a variare lo schema. Oggi è un giorno diverso e lasciare andare è un atto dovuto.

La Bilancia si ama in coppia e i single son predisposti all’intesa. Un socio chiama e controlla e chi firma legga due volte.

Lo Scorpione lavora per primo e si dedica al raccolto del pane. Esalta la dedizione e controlla la pancia e la schiena.

Il Sagittario è acceso dal cielo ed esulta come un bambino. Creativo, vincente e solare, se è fermo controlli il suo tema natale.

Il Capricorno gira per casa e rettifica i colori e la tenda. La famiglia il clan e la storia chiedono attimi e relazioni.

L’Acquario manifesta il suo fare scrivendo e parlando con tutti. Incontra saggi e profeti e riceve messaggi curiosi.

I Pesci hanno voglia di ori e assorbono emozioni e ambizioni. Sicuri si portano avanti e attendono la meraviglia.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008.

https://astrologiarivelata.blogspot.com/