Il buongiorno ai lettori de la Provincia lo porge la signora Paola, che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dai figli Tatiana, Fabiana e Vincenzo e dal nipotino Matteo.
L’OROSCOPO. Luna in Ariete: energia viva e azione, adesso!
L’Ariete si prende la Luna e raggiunge chiarezza e visione. Sente la voce che narra e dentro sé sa già cosa fare.
Il Toro si ferma un istante e guarda dietro le spalle. Il campo è seminato, fra due giorni arriva il raccolto cercato.
I Gemelli si divertono con tutti ed elaborano un evento eccitante. Collaborano e condividono l’agire e gli amici stanno dintorno.
Il Granchio conquista cime e pretende obbedienza da tutti. Forte come un eroe raggiunge gli obiettivi voluti.
Il Leone si allontana dal cerchio e si espande lontano da tutto. Viaggia, legge le frasi e parla straniero.
La Vergine cambia lo sguardo e si prepara a variare lo schema. Oggi è un giorno diverso e lasciare andare è un atto dovuto.
La Bilancia si ama in coppia e i single son predisposti all’intesa. Un socio chiama e controlla e chi firma legga due volte.
Lo Scorpione lavora per primo e si dedica al raccolto del pane. Esalta la dedizione e controlla la pancia e la schiena.
Il Sagittario è acceso dal cielo ed esulta come un bambino. Creativo, vincente e solare, se è fermo controlli il suo tema natale.
Il Capricorno gira per casa e rettifica i colori e la tenda. La famiglia il clan e la storia chiedono attimi e relazioni.
L’Acquario manifesta il suo fare scrivendo e parlando con tutti. Incontra saggi e profeti e riceve messaggi curiosi.
I Pesci hanno voglia di ori e assorbono emozioni e ambizioni. Sicuri si portano avanti e attendono la meraviglia.
