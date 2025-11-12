Il buongiorno ai lettori lo porge Marisa Cancedda che oggi festeggia il suo compleanno. Tantissimi auguri dal marito Marco, dai figli, dalle nuore, dai fratelli, dalle sorelle e da tutti i nipoti.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna si sveglia fra le analitiche luci della Vergine, cala, e…

L’Ariete cura il suo corpo e lavora meglio di tutti. Notizie importanti per chi si adegua e sorride.

Il Toro abbraccia i suoi figli e i creativi fanno l’inchino. Bella la Luna in Vergine e chi suda controlli tutte le sue stelle.

I Gemelli aprono le finestre e riempiono di luce la stanza. La casa attende un regalo e la mamma dice qualcosa.

Il Granchio conosce due tipi che hanno cose belle da dire. Scrive e supera esami e scambia le sue opinioni.

Il Leone ha fame di prede e pretende guadagni migliori. Forte sicuro e deciso cerca tesori nascosti.

La Vergine si vive la Luna e ascolta il sussurro interiore. Percepisce e ha suggestioni, e sa che adesso vanno seguite.

La Bilancia riposa e controlla che il suo spazio si sia svuotato. Al buio chiede risposte e il silenzio accende la luce.

Lo Scorpione è social con tutti e mette cento mi piace. Si associa con nuovi gruppetti e collabora alle note del coro.

Il Sagittario ha forza in carriera e prende le sue decisioni. Ovunque egli agisca lo faccia da sicuro padrone.

Il Capricorno torna dal viaggio e solo oltre raggiunge lo scopo. Espande il credo e le voglie e conosce gente lontana.

L’Acquario salta la siepe e abbandona la zavorra pesante. Il distacco ci dona un progresso e un nuovo esaltante principio.

I Pesci controllano i contratti e i rapporti vadano ordinati. Relazioni amori e certezze col misurino vanno pesati.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/