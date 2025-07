Il buongiorno ai lettori lo porge Daniele Barletta che oggi compie 50 anni. “Caro Daniele sei arrivato alla fatidica data dei 50 anni, bellissimo traguardo il tuo, godeteli tutti con tanta felicità insieme ai tuoi cari. La tua bella Famiglia e tuo suocero Enrico”.

Oggi festeggia il suo compleanno Iolanda Luciani, storica commerciante dell'antico mercato cittadino e nostra assidua lettrice. Tanti auguri dai famigliari, dagli amici e dalla nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna è piena, ricca di forza e vola in Capricorno, e…

L’Ariete ritocca il lavora e cambia qualcosa nel fare. Decide il concreto apparire e realizza nuove venture.

Il Toro viaggia col partner e sogna i tempi futuri. Espande il suo panorama e scrive due righe ufficiali.

I Gemelli fra mille faccende organizzano programmi complessi. Lascia da parte qualcosa e segue vibrazioni diverse.

Il Granchio incontra l’amore e le coppie gioiscono in festa. Con l’altro si esprime la Luna e oggi si vince se si gioca in due.

Il Leone ritorna e riordina casa. Lavora con premura; è piena l’agenda e la mamma riaccende il passato.

La Vergine parla ed impara e scrive il compito nuovo. Gli incontri sono esortati: la fortuna e gli amici agevolano il fare.

La Bilancia compra balocchi e colora il nido natale. Dentro sé ritrova la voce e più sicura si nutre di forza.

Lo Scorpione cambia le stelle e risorge come Sfinge fra i roghi. Incontra la gente perfetta e ascolta e comprende notizie.

Il Sagittario controlla il suo scrigno e conta i dobloni e i tesori. Attende che torni la luce e resetta i passi e le idee.

Il Capricorno impara a sentir vibrazioni e percepisce il ruolo da recitare. Insieme condivide le idee e collabora al fare del coro.

L’Acquario combatte in carriera e si ferma per preparare il gran salto. Osserva e scruta la scena e fra poco decide l’azione.

I Pesci insieme agli amici se ne vanno lontano dai posti già noti. Con molti si è più efficaci ed insieme si va più veloci.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/