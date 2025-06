Il buongiorno ai lettori lo porge il piccolo Lorenzo Di Bonaventura che oggi compie 3 anni. Tantissimi auguri da mamma Gloria, papà Gabriele, dal fratellone Leonardo, dalle nonne, dai nonni, dalle zie, dagli zii, dalle cuginette e dai cuginetti. “Un mare di baci, sii sempre felice Enzino!”.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Luna ricca di luce. E vola in Sagittario, e…

L’Ariete viaggia col corpo e si allontano col cuore e la mente. Distante trova risposte e scavalca il credo di ieri.

Il Toro rivoluziona le idee e perde qualcosa per volar più veloce. Stacca i lacci bagnati e riceve pacche sincere.

I Gemelli si specchiano con l’altro e si abbracciano con moglie e marito. Relazioni affari e l’amore firmano atti e vogliono prove.

Il Granchio controlla ogni cosa e con perizia riordina spazi. È utile un servizio per gli altri per cogliere il frutto del giorno.

Il Leone si riempie di luce e gioisce con tutte le genti. L’amore lo chiama e lo spinge e la fortuna è pronta coi doni.

La Vergine si guarda dentro e rilegge le parole impresse nel nido. La casa è piena di gente e la famiglia apre la via.

La Bilancia scrive due righe e incontra l’amico fidato. Riceve messaggi e notizie e al lavoro si mette al servizio.

Lo Scorpione ha due casseforti: una è piena e l’altra è aperta. Spende e riceve sorrisi e si sente più fiero e sicuro.

Il Sagittario corre forte e tutti lo guardano andare. Attira attenzione e commenti e si affaccia dal piano più alto.

Il Capricorno attende il destino e accetta la meraviglia. Da solo conta le ore e non sceglie per lasciare che sia.

L’Acquario ha un’idea geniale e la condivide con i soci e i colleghi. In casa si esalta un progetto e gli amici fanno un sorriso.

I Pesci dirigono la flotta e pretendono di giungere primi. Realizzano l’impresa cercata e raccolgono approvazioni.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/