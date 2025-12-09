PHOTO
Il buongiorno ai lettori lo porge Federica Andriani che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari, dagli amici e dalla nostra redazione.
LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La
Luna viaggia fra le luci della Vergine, e…
L’Ariete programma le idee e ordina ogni scaffale. Si dedica al proprio lavoro e vince insieme ai colleghi.
Il Toro ha belle energie e gioisce esaltando se stesso. Ama, è creativo e si appassiona, e se piange controlli le stelle natali.
I Gemelli rinnovano il nido e dentro l’anima ritrovano i valori del tempo passato. La famiglia oggi è una culla.
Il Granchio riceve due righe e incontra belle persone. Comprende, scrive e ascolta le voci e impara la nuova lezione.
Il Leone ha fame di se e conquista guadagni e certezze. I suoi luoghi sono protetti e si veste come un signore.
La Vergine si prende la Luna e appare vitale e precisa. Manifesta la sua vera faccia e conquista il livello cercato.
La Bilancia si mette da parte e lascia che gli altri parlino tanto. Resetta il karma del mese offrendo fioretti alle stelle.
Lo Scorpione comincia a caricare le nuove scene. Energia nel progetto, scelte e amicizia, e il collaborare porta successi.
Il Sagittario ha la Luna su in alto e comincia a costruire conquiste. Appare deciso e determinato e la vetta va lucidata.
Il Capricorno alza lo sguardo e si sposta oltre le vecchie certezze. Scopre e conosce il diverso e viaggia per trovare le scene.
L’Acquario cambia la punta e butta via la lama inadatta. Risorge e si stacca dal vecchio. Lascia qualcosa e prende un regalo.
I Pesci si abbracciano e le relazioni sono al centro del giorno. Le coppie si conoscono meglio e i single fanno un incontro.
Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/