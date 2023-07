Proseguono gli impegni del team Lo Zucchero Filato Pianoscarano. Nei giorni scorsi c’è stata una trasferta nella Capitale per i rossoblu del team rionale che sono stati ospiti dei campioni d’Italia della Polisportiva De Rossi che ha vinto lo speciale tricolore di categoria nel 2021. Ne è uscito fuori un match divertente ed emozionante sino all’ultimo secondo. Il risultato finale è stato di 5-4 per i padroni di casa ma Donati (autore di una doppietta) e compagni sono stati in partita fino all’ultimo dimostrando carattere e predisposizione al sacrificio. Gli altri gol sono stati messi a segno da Basero e Mecorio. Ottima la prova del portiere Ricci che ha salvato la porta in diverse occasioni oltre a quelle di Natali e Marconi. Per dovere di cronaca è importante evidenziare le assenze pensanti del capitano Cenci e Salcini. Un’altra bellissima esperienza quindi quella vissuta dai ragazzi dei presidenti Cuboni e Barzellotti che proseguono le loro competizioni per prepararsi alle finali nazionali che si svolgeranno a Palermo dal 19 al 22 ottobre. Un test che ha fatto da seguito a quelli precedenti disputati contro il team di Villa Buon Respiro e che ha confermato il grande entusiasmo sia delle forze scese in campo che dello staff tecnico e dirigenziale impegnato a 360 gradi in questa bellissima e lodevole iniziativa.

