QUI SERIE D. Periodo di mercato e ricordiamo che sino al prossimo 22 dicembre la finestra invernale resterà aperta per tutti i movimenti in ambito delle categorie dilettantistiche. Intanto negli ultimi giorni ha fatto notizia il passaggio di Zhar dalla formazione di serie D toscana della Sangiovannese dove in una stagione e mezza ha fatto benissimo al team di eccellenza umbra della Narnese. Il forte attaccante di Bassano in Teverina è tornato quindi a indossare la casacca della compagine umbra di mister Proietti e lo ha fatto benissimo visto che domenica scorsa ha esordito nel successo esterno per 2-1 contro l’Olympia Tyrus Valentino realizzando anche un gol. Gente che va e gente che viene. È il caso dell’attaccante classe 2004 Cuccioletta che dopo la grandiosa stagione scorsa con una quindicina di reti realizzate tra campionato e Coppa Italia con la Favl Cimini non ha trovato lo giusto spazio in questa fase iniziale della stagione 2023/2024 con il club di serie D del Real Monterotondo. Pochissime presenze, nessun gol e la voglia di cambiare ma ancora in serie D con l’attaccante che è stato ufficializzato martedì dal suo nuovo club che è l’Orvietana dove ritorverà il suo ex direttore sportivo Caprini. La speranza è che l’impatto possa essere subito positivo ed il giocatore torni sui livelli della scorsa stagione anche nella categoria maggiore.

QUI PRIMA CATEGORIA. Importante novità infine anche dal girone A di Prima Categoria dove si è registrato di fatto il primo esonero del campionato. Infatti è stato sollevato dall’incarico Paolo Proietti, tecnico dell’Atletico Cimina, al suo posto mister Raniero Brunelli che aveva iniziato la stagione con l’infelice esperienza (dopo la vittoria dello scorso anno nel campionato di Prima) in Promozione con il fanalino di coda Castel Sant’Elia. Per Proietti è stato fatale il brutto 0-3 casalingo di domenica in casa contro la Maremmana. Sempre nel girone A c’era stato un altro cambio tecnico ma su una decisione interna presa dal club dell’Ischia di Castro con il suo mister Domenico Gavazzi passato al ruolo di direttore generale e la conduzione della squadra affidata al giocatore allenatore Daniele Viviani.

