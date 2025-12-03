Un weekend intenso per le formazioni dell’Isola Sacra Volley Fiumicino, impegnate nei rispettivi campionati regionali. Sorride solo la Serie C femminile, protagonista di una prestazione impeccabile, mentre le altre categorie devono fare i conti con sfide combattute e qualche rammarico.

SERIE D FEMMINILE: STOP IN TRASFERTA AD ALBANO. Non arriva il risultato sperato per la Serie D femminile, sconfitta 3-0 sul campo di Albano. Le ragazze hanno mostrato qualche buona fase di gioco, ma le avversarie locali si sono dimostrate più incisive nelle situazioni decisive. La compagine è già concentrata sulla prossima gara, con l’obiettivo di reagire subito.

SERIE C FEMMINILE: UN 3-0 CHE VALE ORO. La grande gioia del weekend porta il nome della Serie C femminile. Le ragazze dell’Isola Sacra hanno sfoderato una prova solida, intensa e ricca di qualità, imponendosi con un netto 3-0 contro Sermoneta e portando a casa altri tre punti importantissimi. Cuore, organizzazione e spirito di squadra sono stati gli ingredienti decisivi di una vittoria che conferma l’ottimo momento del gruppo.

SERIE C MASCHILE: SFIDA COMBATTUTA MA L'AURELIO SG PASSA AL TIE-BREAK. Una partita tirata fino all’ultimo quella della Serie C maschile, decisa solamente al quinto set. I fiumicinesi, pur lottando con determinazione, non sono riusciti a esprimere continuità nel proprio gioco, cedendo con il risultato finale di 2–3 all’Aurelio Sg. Un passivo amaro, ma anche un test prezioso in vista delle imminenti sfide.

PRIMA DIVISIONE MASCHILE, ROMA SPORTS VINCE 3-1. Match complesso per l'Isola Sacra della Prima Divisione maschile. Nonostante aver messo in campo un buon secondo set, non è riuscita a mantenere l’inerzia. La Roma Sports ha preso progressivamente il controllo chiudendo la sfida sul 3-1. Per l’Isola Sacra, una gara utile per crescere e cercare maggiore continuità nei momenti chiave.

