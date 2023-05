Un weekend alla scoperta degli sport velici tra mare, sale, sole, allegria e tanta attivitá sportiva all'aria aperta accompagnati da esperti del settore.

Il Circolo di Civitavecchia della Lega Navale Italiana, dove si allenano e crescono i campioni di sport velici, apre infatti le porte a tutti i giovani, i ragazzi e i bambini in occasione del “Veladay”, ossia un'imperdibile “Open Day” della vela, che si terrà venerdì e sabato.

Anche quest’anno la Lega Navale Italiana di Civitavecchia, presieduta da Dario Iacoponi, in collaborazione con la “Federazione Italiana Vela” e “Kinder Joy of moving”, promuove la cultura del mare e lo sport della vela attraverso l’appuntamento del Veladay.

L’adesione all’iniziativa è libera e gratuita ed è riservata a bambini o ragazzi di età compresa tra 6 e 14 anni e si svolgerà presso la sede della Lega Navale Italiana di Civitavecchia in Lungomare Thaon de Revel 3.

«Attraverso il sostegno di “Kinder Joy of Moving”, un progetto internazionale di responsabilità sociale sviluppato storicamente dal Gruppo Ferrero in oltre 35 paesi, la FIV promuove l'educazione, il rispetto e la consapevolezza di sé stessi attraverso l'attività fisica tra le giovani generazioni - spiegano dalla Federvela - l'obiettivo comune di “Kinder Joy of Moving” e della Federazione è di incrementare i livelli di attività fisica tra i giovani attraverso la vela, offrendo loro l'opportunità di sviluppare abilità motorie e acquisire comportamenti corretti, il tutto a contatto con il mare e la natura, imparando a rispettarli».

Da sempre presso la sezione di Civitavecchia della LNI si tengono corsi di vela e windsurf e la società civitavecchiese è stata ed è una fucina di piccoli e grandi campioni che sanno distinguersi in tutte le competizioni in Italia e all'estero.

Lo specchio acqueo della Lni Civitavecchia ha ospitato e ospita regate internazionali e nazionali e offre eccellenti tecnici e preparatori per le varie discipline.

Nel panorama nazionale e regionale della vela la sezione civitavecchiese della LNI è da sempre un importante punto di riferimento. Nelle giornate di venerdi 2 giugno e di sabato 3 giugno, dalle 10 alle 13 o dalle 15 alle 18, i giovani interessati, accompagnati dai genitori troveranno personale pronto ad accoglierli con giochi e passatempo sul tema del mare e dello sport della vela.

I ragazzi verranno, quindi, accompagnati sulle barche della scuola di vela e, indossati i salvagente, partiranno per una navigazione in totale sicurezza nelle acque prospicienti la Lega Navale accompagnati da istruttori federali di vela.

Da rilevare che la a vela non è solo uno sport, ma anche una scuola di vita a 360°. Il Presidente della Lega Navale di Civitavecchia, professor Dario Iacoponi, spiega: «Speriamo aderiscano in tanti approfittando di una delle due giornate dedicate al Vela Day che abbiamo organizzato. Chi parteciperà avrà l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile di cui conserverà il ricordo per sempre».

