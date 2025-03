Una W3 Maccarese presente su più fronti. Dal secondo posto della prima squadra in Eccellenza ad un prolifico settore giovanile, passando poi anche per l'ambito delle collaborazioni. In modo particolare, da qualche giorno a questa parte, sono state ufficializzate due nuove partnership. E precisamente riguardano appunto sia la società bianconera in questione, che un paio di aziende agricole. I nuovi nomi delle persone che hanno deciso di fondersi con la W3, corrispondono a quelli di Mauro Rapetti per la Barone-Rapetti e quello di Mauro Mazzetto per la società Mazzetto. Entrambi, quindi, titolari delle attività divenute recentemente partner commerciali. Come testimoniato dalla compagine maccaresana, a rendere ancor più speciale questa sinergia, è una forte stima reciproca. Senza tralasciare un ottimo rapporto di fiducia, che univa tutti quanti, ancor prima che si paventasse tale opportunità.

