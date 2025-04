La W3 Maccarese, dopo il roboante successo interno con l'Ottavia, vince ancora e lo fa battendo il Rieti in occasione della 30esima giornata del girone A di Eccellenza. Al Manlio Scopigno, i locali escono sconfitti con il risultato finale di 1-2, per merito di una buona prestazione espressa dagli uomini di mister Colantoni. Quest'ultimi, concreti a livello di occasioni, superano quello che si è dimostrato un avversario - peraltro in piena corsa salvezza - tutto fuorché facile d'affrontare. Nonostante un inizio arrembante da parte della squadra di casa, i bianconeri arginano bene i loro attacchi e sul finale del primo tempo trovano anche il vantaggio, con un sigillo messo a segno al 42' da bomber Follo. La ripresa riparte con la stessa intensità dei precedenti 45 minuti e gli ospiti raddoppiano subito con Buffolino, autore al 48’ di un destro al volo, efficace nel battere l'estremo difensore avversario. Per il Rieti, invece, è Onesti ad accorciare le distanze nel recupero. Nel mezzo, una traversa colpita da Ortenzi. W3, in attesa di sfidare nel prossimo turno la Boreale, si ritrova sempre al secondo posto in classifica: a +5 dal Civitavecchia terzo e a -6 dalla capolista Valmontone.

