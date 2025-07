FIUMICINO - La W3 Maccarese si prepara in vista della prossima stagione, che vedrà i bianconeri - nell'annata 2025-2026 - disputare ancora una volta il campionato di Eccellenza. La società maccaresana, prosegue il proprio mercato estivo attraverso un’ondata di cessioni, sancendo la fine di un ciclo. Dopo gli addii già ufficiali di Carta, Catese, Fe, Ferrari e Follo, salutano anche altri sette protagonisti che negli ultimi anni hanno rappresentato colonne portanti.

Tra i pali vi è Oliva, estremo difensore, impiegato con grande affidabilità nelle gare più delicate. Comprese le sfide play-off con il Monastir. Portiere esperto, sicuro e reattivo nelle uscite, rappresentava una garanzia per lo staff tecnico. La sua partenza apre ora un rebus nel ruolo più delicato della squadra.

In difesa dicono addio invece Guiducci e Fiorini, due pedine spesso utilizzate a partita in corso ma fondamentali per la profondità della rosa. Discorso diverso a centrocampo, con le cessioni di Calveri, Aracri e Ferraro. Mentre in attacco è Madeddu a fare le valigie.

