La stagione e-sports 2025-2026 si apre con un annuncio di grande rilievo nel panorama competitivo italiano. In particolar modo, la W3 Maccarese ufficializza la partnership con il team Helios e-sports, che rappresenterà il club bianconero nelle competizioni targate Lnd. Una collaborazione prestigiosa che arriva al culmine di un percorso di crescita costante da parte della società maccaresana, che grazie agli ottimi risultati conseguiti nella scorsa stagione, ha ottenuto il diritto di competere nella massima serie del campionato virtuale Figc: la serie Elite. Il sodalizio tra W3 ed Helios segna un punto di svolta, portando esperienza, ambizione e professionalità in un mondo sempre più competitivo e seguito. Helios, noto per le sue prestazioni ad alto livello e per una struttura organizzativa di prim'ordine, avrà ora l’onore e l’onere di difendere i colori del Maccarese nella vetrina più prestigiosa dell’e-sports italiano sotto l’egida della Lega Nazionale Dilettanti.

UN PASSO STORICO PER IL CLUB. La presenza nella serie Elite rappresenta un traguardo storico per la W3 Maccarese. Confermando, dunque, la volontà di investire in modo serio e strutturato nel settore del gaming competitivo, ormai parte integrante dell’universo sportivo moderno. La nuova annata si preannuncia ricca di emozioni, con l’obiettivo dichiarato di essere protagonisti e puntare in alto. Al contempo, forti di una sinergia che promette scintille.

