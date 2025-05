La W3 Maccarese si appresta a vivere un doppio confronto dalle mille emozioni. I bianconeri, dopo aver chiuso il girone A di Eccellenza al secondo posto in classifica e sconfitto successivamente il Civitavecchia allo spareggio, sono pronti ad essere protagonisti anche contro il Monastir. Quest'ultima, compagine sarda che andrà ad affrontare i maccaresani negli imminenti playoff nazionali, alle ore 15.30 di oggi sarà ospite per la prima delle due gare in programma. Lo “W3 Stadium”, che farà da cornice per la sfida d'andata, vedrà una domenica calcistica più tesa che mai. Gli uomini di mister Colantoni, di fronte ai rispettivi tifosi, sono chiamati a ripetere quanto di buono fatto sino ad ora per poter continuare ad alimentare il sogno Serie D. Follo e compagni, dunque, in attesa della partita di ritorno in Sardegna dovranno ottenere il massimo affinché il risultato vada a loro favore.

