Il futuro è adesso. In casa W3 Maccarese si continua a lavorare con convinzione anche sul fronte del settore giovanile, con l'obiettivo di costruire basi solide per il domani puntando su giovani di talento e qualità. È in quest’ottica che la società ha ufficializzato l’arrivo di Davide Parrini ed Emanuele Andracchio.

Il primo, classe 2007, di ruolo difensore - precisamente laterale - proviene dall’Atletico Lodigiani. Quest'ultimo, che prenderà parte all'Under 18 della W3, rappresenta una delle realtà più rinomate nel panorama romano. Con una spiccata attitudine alla fase difensiva e una grande propensione alla spinta, Parrini è un innesto indubbiamente importante per la compagine maccaresana, con cui proverà a contribuire per un campionato di livello impattante.

Discorso simile per il secondo, anch'esso avente lo stesso ruolo del suo compagno di squadra. Diversa, invece, la provenienza. Andracchio, nato nel 2009, è stato acquistato dal vivaio del Latina. Giocatore tecnico e dinamico, si unirà all'Under 16 bianconera, portando con sé la qualità maturata in un ambiente professionale e strutturato.

"Belli, giovani, bianconeri" recita lo slogan del club sui rispetti profili social, che non nasconde la soddisfazione per aver assicurato alla propria cantera due elementi di grande prospettiva. Un chiaro segnale di come la W3 Maccarese non intenda lasciare nulla al caso, costruendo un futuro ambizioso a partire dai giovani. Progetto, visione e identità: questi i pilastri su cui si fonda, sempre più attenta a valorizzare il territorio e a pescare talenti che possano crescere in un ambiente sano e competitivo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA