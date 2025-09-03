Con l’inizio della nuova stagione ormai alle porte, la W3 Maccarese lancia ufficialmente la campagna abbonamenti per le partite casalinghe al W3 Stadium, tempio del tifo bianconero. Dopo il sorteggio che ha inserito la squadra nel girone A del campionato di Eccellenza, l’entusiasmo è palpabile e la società guidata da mister Zappavigna è già immersa nella fase di preparazione precampionato.

LE TARIFFE. L’abbonamento intero avrà un costo di 100 euro, mentre la tariffa ridotta, riservata agli Over 65 e Under 16, sarà disponibile al prezzo di 80 euro. Un'opportunità da cogliere al volo per tutti i tifosi desiderosi di vivere ogni sfida della W3 direttamente dalle tribune, sostenendo la squadra partita dopo partita in un'annata che si preannuncia carica di emozioni. La campagna, lanciata sotto l’inconfondibile motto societario “Per Aspera ad Astra”, si rivolge con forza alla comunità locale e agli appassionati di lunga data: un invito a restare uniti, a condividere la passione per i colori bianconeri e a far sentire il proprio supporto in ogni momento. La W3 Maccarese è pronta a dire la sua, ancora una volta, nel campionato di Eccellenza con il pubblico maccaresano che come sempre rappresenterà il dodicesimo uomo in campo.

