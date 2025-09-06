CIVITAVECCHIA — Maxi sequestro di telefoni cellulari nel Nuovo Complesso penitenziario di Civitavecchia. Nella mattinata di giovedì il personale della Polizia penitenziaria ha rinvenuto e sequestrato 26 smartphone con relativi accessori, interrompendo un canale di introduzione illegale di dispositivi elettronici all’interno dell’istituto. A darne notizia è la Fns Cisl Civitavecchia, che parla di «un grande risultato per la sicurezza del carcere NC Civitavecchia», definendolo «un passo importante per prevenire l’uso illegale di dispositivi elettronici all’interno dell’istituto penitenziario».

Il sindacato rivolge un ringraziamento esplicito agli agenti: «Un plauso meritatissimo al personale di Polizia Penitenziaria del NC di Civitavecchia per la loro meticolosa attività investigativa e la dedizione al lavoro, nonostante le gravi carenze di personale. La loro professionalità e impegno garantiscono sempre la sicurezza e la legalità all’interno del carcere». La Fns Cisl sottolinea come l’operazione confermi l’efficacia dei controlli e la capacità del corpo di intercettare condotte che mettono a rischio l’ordine interno.

L’organizzazione conclude auspicando che il risultato faccia scuola: «Speriamo che questo risultato possa essere un esempio di come il lavoro duro e la determinazione possano fare la differenza nella lotta contro l’illegalità all’interno degli istituti penitenziari». Da parte della Fns Cisl Civitavecchia arriva quindi «un plauso» corale a tutto il personale impegnato nell’operazione.

