CIVITAVECCHIA – Torna a grande richiesta domani sera, sabato 6 settembre alle 21 presso la Lega Navale il film “Il Pirgo-L'antico Splendore”, per raccontare la storia dello stabilimento balneare del Pirgo di Civitavecchia. «Dopo il successo dello scorso 17 agosto che ha visto oltre 300 persone - ha spiegato Roberta Galletta - partecipare alla prima proiezione di questo importante documento storico realizzato da Gianfranco Fusato in un anno di lavoro in cui ha pazientemente e sapientemente animato con l'intelligenza Artificiale quasi 1000 cartoline e immagini antiche, torna la proiezione del racconto del Pirgo e della Belle Epoque di Civitavecchia. Un bell'esempio di quanto possano essere utili le nuove tecnologie per ricostruire e raccontare la storia».