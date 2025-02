Per ottenere un futuro migliore bisogna intervenire lavorando costantemente sul presente. Per avere grandi calciatori occorre sensibilizzarli su determinati argomenti, perché ai giorni d'oggi è sempre più di fondamentale importanza che il giocatore - ancora prima che sia un ottimo atleta - debba essere un esempio da seguire dentro e fuori dal campo. Con la prima squadra che ricopre una posizione di classifica di tutto il rispetto nel girone A di Eccellenza e un settore giovanile che ogni weekend regala soddisfazioni, la testa della W3 Maccarese va anche al tema legato alla formazione. E proprio sul terreno di gioco dello “Stadium”, l'impianto sportivo che ospita le partite casalinghe dei bianconeri, è andata in scena un'altra giornata basata sull'apprendimento. In maniera particolare, svoltasi nel pomeriggio di mercoledì, ha visto la presenza di una delegazione da parte della Figc. Quest'occasione, rispetto all'incontro di qualche settimana fa - incentrato ad allora su un pubblico adulto - è stata dedicata alla 5^ tappa dell'Evolution Programme, nel corso della consueta sessione di allenamento pomeridiana. Tra il divertimento che non manca mai e qualche nozione nuova appresa dai giovani bianconeri, i tecnici federali hanno potuto constatare, apprezzando ancora una volta, le metodologie di lavoro e l'ambiente sano e sereno cui circonda i piccoli aspiranti calciatori della scuola calcio.

