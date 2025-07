La W3 Maccarese continua a muoversi con decisione sul mercato estivo, rafforzando la rispettiva rosa in vista della prossima stagione di Eccellenza.

Dopo l’eliminazione ai playoff contro il Monastir, la società bianconera punta a ripartire con entusiasmo e ambizione, mantenendo vivo il sogno Serie D.

Dopo una serie di cessioni, arrivano segnali anche dall'entrate. È ufficiale l’ingaggio di Alessandro Colace, centrocampista classe 2003, considerato uno dei giovani più interessanti del panorama dilettantistico laziale.

COLACE, UN PROFILO MODERNO PER IL CENTROCAMPO BIANCONERO

Reduce da una stagione positiva con la maglia del Montespaccato, in Eccellenza, Colace si è distinto per qualità e continuità, segnando anche 4 reti in campionato.

Dotato di struttura fisica, visione di gioco e capacità di inserimento, rappresenta il prototipo del centrocampista moderno: bravo in fase di costruzione, efficace nel recupero palla e abile negli inserimenti offensivi.

Il giovane regista si prepara ora a una nuova sfida in quel del W3 Stadium, dove troverà un ambiente strutturato e competitivo, ideale per la sua crescita. Strutture all’avanguardia e uno staff tecnico incentrato sulla valorizzazione dei talenti.

UNO SGUARDO AL FUTURO

Con questo innesto, la dirigenza maccaresana conferma la propria strategia: costruire una squadra equilibrata, che unisca esperienza e giovani di prospettiva. Affrontando, al contempo, con determinazione l'imminente annata 2025-2026.

L’ingaggio di Colace, infatti, non è solo un investimento per il presente ma un segnale chiaro per il futuro.

Come obiettivo, dunque, vi è quello di alzare il livello tecnico della rosa e dare fiducia a chi può fare la differenza nel medio-lungo periodo.

