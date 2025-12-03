Vittoria di misura per i ragazzi dell’Under 15 maschile del Ladispoli Volley ucontro Isola Sacra per 3-2. Ancora una buona prestazione per i ragazzi ladispolani non con poche difficoltà. Una partita vinta al tie break, grazie alle ottime prestazioni di tre ragazzi in particolare Bostan, Zacchei e De Martis, che mettendo a segno 3 muri consecutivi regalano la vittoria ai rossoblu. Nota positiva, oltre al risultato, la determinazione e grinta nel voler arrivare alla vittoria. Qualche grattacapo invece sul fronte della ricezione un po’ deficitaria grazie anche alle ottime battute dei ragazzi dell'isola Sacra. In generale è stata una prova grintosa e caparbia, che lancia la formazione tirrenica.

