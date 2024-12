Per la Volley Ladispoli la seconda metà del mese di maggio sarà ricca d’impegni agonistici di grande spessore agonistico e il profumo non sarà solo quello delle rose, ma della palestra con allenamenti di rifinitura più frequenti e più intensi.

La Serie D maschile dello staff tecnico Pregnolato-Assumpcao, già qualificata da qualche giornata per i Play Off, Sabato 11 Maggio, affronterà il Montmartre in trasferta nella sua ultima gara di Campionato. Solo allora conoscerà le altre due squadre che comporranno la terna del girone di promozione, tutte pronte a darsi battaglia ed a giocarsi, nei week end 18/5, 25/5 ed 1/6, l’unico posto disponibile per la promozione in serie C, massimo Campionato di Serie Regionale.

Stesso destino è riservato alle ragazze della 1°Divisione dei Tecnici Aceto-D’Arienzo, anch’esse qualificate per i Play Off, ma di cui si conoscono già le avversarie, entrambe romane; l’Asd Polas e l’A.c.s.d. Oro Verde le cui gare sono così programmate : Sabato 18 Maggio, ore 19.00, Volley Ladispoli - Asd Polas, al PalaPanzani di Ladispoli e Domenica 26 Maggio, ore 20.30, A.c.s.d. Oro Verde - Volley Ladispoli, a Roma, presso la palestra dell’I.i.s. Caravaggio Succ.le – via C.T.Odescalchi, 75.

Due appuntamenti importanti, quelli appena descritti, che potrebbero coronare con una possibile promozione una stagione sportiva già abbondantemente positiva perchè i risultati di campo che si sono susseguiti per tutta la stagione hanno permesso di andare già ben oltre gli obiettivi iniziali. Forza ragazzi, forza ragazze, il bello deve ancora arrivare.

Ma le buone notizie non finiscono qui; molto bene stanno facendo le rappresentative giovanili femminili Under 12, 13 e 14. Tutte qualificate alle fasi successive a quella eliminatoria e ben posizionate nei rispettivi ranking.

L’Under 12 classificatasi al 1°posto del ranking, sulle 27 squadre qualificate alla seconda fase, disputerà a Ladispoli, Venerdi, 10 Maggio, a partire dalle ore 17.00, il suo concentramento con Roma Volley e Academy Rieti; passerà il turno la vincente del Concentramento.

L’Under 13, invece, classificatasi al 6° posto del ranking sulle 32 squadre qualificate alla seconda fase, ha già superato il turno dei sedicesimi di finale contro Marino e gli ottavi contro Genzano; Sabato 11 Maggio, ore 10.30, disputerà, in trasferta, la gara di andata dei quarti contro l’AvogadroParioli. La gara di ritorno a Ladispoli è prevista per Sabato 18 Maggio, al PalaPanzani, ore 10.30.

Infine l’Under 14, classificatasi al 2° posto del ranking sulle 32 squadre qualificate alla seconda fase, ha già superato il turno dei sedicesimi di finale contro Fenice e gli ottavi contro 4 Strade Rieti; Domenica 12 Maggio, ore 10.30, disputerà, in trasferta, la gara di andata dei quarti contro il Genzano, mentre la gara di ritorno a Ladispoli è programmata per Domenica 19 Maggio, al PalaPanzani, ore 18.00.

Anche per questi risultati del settore giovanile c’è grande soddisfazione e fermento. Si resta in attesa dei risultati delle prossime gare nella speranza di poter andare ancora avanti ed arrivare a disputare quelle ambite Finali di categoria in grado di regalarci in abbondanza emozioni indelebili. Per la cronaca le Finali Under 12 femminili sono programmate per Sabato 25 Maggio a Roma, mentre le Finali Under 13 e 14 femminili sono programmate per Domenica 9 Giugno. Ci Auguriamo di arrivarci.

Queste, quindi, le fasi calde della stagione agonistica della Volley Ladispoli che si sta per concludere alle quali però ne seguiranno altre diciamo pure …. tiepide, ludiche e goliardiche che investiranno soprattutto i nostri gruppi amatoriali con Tornei, Manifestazioni e collegiali per i giovanissimi, in prossimità delle vacanze estive e sicuramente del meritato riposo.

