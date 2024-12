La Volley Ladispoli si prepara a scendere in campo oggi e domani per una due giorni di gare molto importanti e decisive per una valutazione complessiva della sua intera stagione agonistica.

Domani alle ore 18 al PalaPanzani giocherà l’Under 14 femminile che disputerà la gara di ritorno della semifinale di categoria. Il risultato della gara di andata, a suo favore per 3 set a 1, la porrà nella condizione di essere squadra favorita per la qualificazione alla finale di sabato 8 giugno, ma la obbliga anche a fare molta attenzione ad un avversario molto insidioso ed ostico, il Sever Volley&Sport.

A concludere le gare della due giorni, lunedì sempre al PalaPanzani alle ore 19.30 scenderà in campo anche la rappresentativa Under 13 femminile per la gara di ritorno della semifinale di categoria. La gara di andata purtroppo si è conclusa con la vittoria del KkEur per 3 set a zero. La speranza di raggiungere anche questa finale, naturalmente, è tenue, ma la volontà delle ragazze di Ladispoli di non mollare è ancora alta.

«Comunque ragazzi e ragazze per voi, di tutto cuore - afferma la dirigenza della Volley Ladispoli - un grosso in bocca al lupo e soprattutto buon divertimento».

