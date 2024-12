Sei vittorie su sei per la Comal Civitavecchia Volley Academy. Alla palestra del “Marconi” le arancionere hanno sconfitto per 3-0 la Sales. Nessun problema per il sei più uno di Alessio Pignatelli che si è imposto nettamente, dando spazio alle varie giocatrici ed anche fornendo diverse giocate di importante spessore. Onestamente sulla partita non sono stati tantissime le note sui taccuini, vista l’ennesima prova di forza della Comal, anche se si è potuta notare qualche variante per la palleggiatrice Catanesi che, così come la collega Faedda che non ha giocato per un infortunio in via di risoluzione, ha più volte tentato e messo a referto la schiacciata sul secondo tocco in stile Simone Giannelli. Non solo. Si è visto addirittura un tentativo di schiacciata del libero Quadrani dalla seconda linea, questo a testimoniare la voglia di divertirsi e di giocare da parte delle ragazze. Ma la festa è stata rovinata dal brutto infortunio capitato a Guidozzi nel corso del terzo set. Stando alle prime informazioni, il capitano delle tigri ha rimediato un problema al collaterale della caviglia. Nei prossimi giorni gli esami strumentali evidenzieranno se si tratta di un problema importante, oppure se potrà essere risolto nel giro di qualche settimana.

«Bene la vittoria - afferma coach Alessio Pignatelli - stiamo provando molte soluzioni diverse nel gioco per aumentare le frecce al nostro arco. Spero che l'infortunio di Guidozzi sia una semplice contusione e che non abbia conseguenze più gravi. Non resta che aspettare l'esito degli esami».

