Ancora una domenica amara per il Civitavecchia Calcio. Solo un pareggio al Tamagnini per la squadra di Massimo Castagnari, che chiude sull’1-1 la gara contro un Rieti che, alla fine della fiera, avrebbe qualche motivazione per masticare amaro per il fatto che non sia arrivata la vittoria. Un po’ meglio il Civitavecchia nel primo tempo, soprattutto nel periodo contingente al gol del vantaggio, e partita in mano agli amarantocelesti nel secondo tempo, soprattutto dopo la rete del pari, viziata da un clamoroso errore difensivo delle maglie bianche dei padroni di casa. Tutti a disposizione per mister Castagnari, che schiera la formazione che ci si attendeva alla vigilia, a parte l’assenza di Pompei, che parte dalla panchina, con l’undici iniziale che vede Fatarella e Funari terzini. A centrocampo si registra il rientro di Proietti, mentre Rei fa tridente d’attacco con Vittorini e Cruz. Le fasi iniziali vedono le due squadre studiarsi, con una leggera predominanza nerazzurra. Al 32° del primo tempo si rompe l’equilibrio. Cruz va a catturare una palla che sembrava persa, si porta sul fondo del campo e riesce a depositare in mezzo, dove a Manuel Vittorini non sembra vero e gli basta solo calciare dritto verso la porta avversaria per il gol del vantaggio. Poco dopo ancora Vittorini, sugli sviluppi di calcio d’angolo, con la conclusione di testa che colpisce la traversa. Ad inizio ripresa sembra che il Civitavecchia abbia ancora la scia positiva del finale della prima frazione. I nerazzurri si presentano per due volte sotto la porta avversaria, ma falliscono i tentativi per segnare il gol del raddoppio. Bastano due minuti alla Rieti per rimettere sul binario giusto l’incontro. Errore di grammatica in fase di impostazione della difesa di casa, si lancia Di Curzio, ex Ladispoli, con Laurenti che non riesce a contenerlo. Il centravanti riesce ad avvicinarsi a Romagnoli e non gli lascia neanche la possibilità nemmeno di tentare la parata sul potente tiro ad incrociare: è 1-1. Da lì la partita cambia notevolmente e le occasioni sono per gli ospiti, a parte un contropiede del solito Vittorini, con la conclusione ben respinta da Marricchi. Più volte gli ospiti approfittano degli errori in fase di impostazione del Civitavecchia e si lanciano in avanti. Ortenzi in un paio di occasioni tenta la qualità del portiere Romagnoli tirando dalla lunetta. Di Curzio ha un’altra chance importante con un colpo di testa su punizione. La Rieti potrebbe avere le chiavi per metterla dalla propria parte, ma alla fine paga un po’ di stanchezza e non riesce a trovare il gol della vittoria. Alla fine si chiude una partita che lascia più di un rammarico alla Rieti, che, comunque, fallisce ancora una volta l’opportunità con la vittoria, fondamentale per una squadra che non ha ancora messo alle spalle l’eventualità di doversi giocare fino alla fine del campionato la permanenza in categoria, visto che è solo uno il punto di vantaggio nei confronti della zona pericolosissima dei playout. Discorso diverso per il Civitavecchia, che continua a perdere punti: era successo prima delle festività a Ladispoli, è ancora fresco il brutto ricordo della gara stentata contro l’Ottavia ed ora questo pareggio contro la Rieti. Vuol dire che Funari e compagni hanno lasciato per strada almeno sei punti e se vuoi stare alle calcagna di Valmontone e W3 Maccarese non è certamente una cosa che ti puoi permettere. Ora sono cinque le lunghezze di ritardo dalla vetta della classifica.

IL TABELLINO

Civitavecchia: Romagnoli, Fatarella (44° st Pompei), Bianchi, Pica, Funari, Laurenti, Proietti (35° st Cesaroni), Gagliardi (23° st Luciani), Vittorini, Cruz (31° st Di Vico), Rei (18° st Rossetti). A disp. Calisse, Cerroni, Avellini, Canestrelli. All. Castagnari.

Rieti: Marricchi, Tordella, Marinacci, Mattei, Scopigno, Fusaroli (11° st Camara), Cissè Pape, Criscuolo, Di Curzio (35° st Onesti), Ortenzi, Galan. A disp. Roversi, Conti, De Vitis, Santos da Silva, Peschiaroli, Caruso, Cissè Cheke. All. Scaricamazza

Arbitro: Cardarelli di Roma 2

Reti: 32° pt Vittorini (C), 2° st Di Curzio (R)

Ammoniti: Romagnoli (C), Scopigno (R)

