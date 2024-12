Vittoria tennistica per il Quartiere Campo Oro nel campionato di Terza Categoria. Al Tamagnini davvero pochi problemi per la squadra di Fabio Secondino, che ha sconfitto nettamente il Viterbo per 6-1. La gara si è messa bene sin dai primi minuti, anche se solo nel secondo tempo i gialloverdi sono riusciti a chiudere il confronto, fatto anche di gol spettacolari, con reti su punizioni, con ficcanti tiri dal limite ed addirittura una segnatura da centrocampo. Doppietta per Rasi, a segno anche De Fazi, Simonante, Bertoni e Serra. Il Real Tolfa continua a vincere, quindi sorpasso ancora rinviato per il Quartiere Campo Oro, sotto di un punto a quattro giornate dalla conclusione.

