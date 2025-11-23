Vittoria importante e meritata per il Tolfa Calcio, che nella decima giornata del campionato, giocata tra le mura amiche dello stadio Scoponi, supera con un convincente 3-1 il Pianoscarano 1949, formazione che alla vigilia occupava la parte alta della classifica. Una prestazione solida, corale e di grande determinazione da parte dei ragazzi di mister Michele Micheli, che hanno imposto ritmo, idee e carattere per tutti i novanta minuti. A trascinare il Tolfa è stato il bomber Bernardini, autore di una doppietta da vero rapace d’area che ha spaccato in due il match. Concreta e intelligente anche la prova di Vittorini, che ha firmato il terzo gol biancorosso mettendo il sigillo definitivo su una gara condotta con autorità. Il Pianoscarano ha trovato la rete della bandiera con La Cuccioletta, ma i padroni di casa hanno gestito il vantaggio con ordine e compattezza fino al triplice fischio finale. Con questo successo il Tolfa sale a 15 punti, agganciando la zona centrale della classifica e avvicinandosi al blocco di squadre che inseguono da vicino i piani alti. Una risposta importante arrivata contro una delle formazioni più in forma del torneo. La gara ha confermato il buon momento del gruppo allenato da mister Micheli, capace di esprimere un gioco organizzato, aggressivo nei momenti giusti e attento in fase difensiva. Il pubblico dello Scoponi ha applaudito una squadra viva, determinata e sempre più consapevole delle proprie potenzialità.

L’ANALISI DEL TECNICO MICHELI. Al termine della partita, mister Michele Micheli ha commentato con grande soddisfazione la prestazione dei suoi: «Siamo partiti subito bene con un’azione verticale perfetta: Vittorini ha confezionato un grande assist per Bernardini e siamo andati in vantaggio. Poi abbiamo un po’ subìto il loro ritorno e su un nostro errore in uscita è arrivato il pareggio. Il primo tempo è stato bloccato, non abbiamo fatto benissimo». Durante l’intervallo il tecnico ha chiesto alla squadra un cambio di passo e la risposta è stata immediata: «Nel secondo tempo siamo entrati con un altro atteggiamento. Abbiamo cercato di sistemare qualcosa e la partita è cambiata subito. Abbiamo disputato un secondo tempo superlativo: i ragazzi meritavano questa vittoria. Abbiamo fatto due gol, più uno che è stato annullato, e abbiamo creato molte altre occasioni. I ragazzi sono stati davvero bravi». Micheli ha voluto sottolineare l’importanza del collettivo: «Sono soddisfatto non solo dei marcatori, ma di tutta la squadra. Mi è piaciuta tantissimo. Dietro i gol di Bernardini c’è il grande lavoro di tutti gli altri: ogni giocatore ha dato qualcosa in più e questa vittoria è merito del gruppo». E ancora: «Vittorini ha segnato su assist di Bernardini, ma tutti hanno fatto un’ottima gara. Sono contento per i ragazzi perché se lo meritano davvero». Sul valore della vittoria e sugli obiettivi stagionali Micheli è stato chiaro: «Era una partita molto importante: le aspettative sono alte e un pareggio spesso ci va stretto, ci lascia musi lunghi. Vincere era fondamentale. Dobbiamo riprendere il nostro percorso perché questa squadra deve ambire a un altro tipo di campionato». Poi un commento su Bernardini, protagonista assoluto del match: «Per noi lui è la ciliegina sulla torta: è un giocatore che per caratteristiche lega alla perfezione con Manuel e con gli altri attaccanti. Fa giocare bene la squadra oltre a essere un grande finalizzatore. Ha già fatto nove gol e tanti assist: non potremmo essere più contenti». Nota molto positiva l ritorno di un elemento importante del Tolfa: «È rientrato anche Roccisano e ha giocato tutto il secondo tempo. Piano piano stiamo ricomponendo la squadra che avevamo immaginato quest’estate». Il Tolfa non avrà molto tempo per festeggiare: domenica i biancorossi saranno impegnati in una difficile trasferta nella tana dell’Atletico Capranica, squadra molto ostica, soprattutto in casa e attualmente a quota 10 punti. Sarà una sfida che richiederà concentrazione e continuità, ma che arriva nel momento giusto per un Tolfa in crescita, determinato a dare seguito alla splendida vittoria ottenuta allo Scoponi.

