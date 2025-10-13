Arriva la prima gioia per l’Etrurians in campionato, alla prima di fronte al pubblico amico. Allo stadio Angelo Sale finisce 2-1 per i gialloviola che riescono a domare la Vis Aurelia grazie alle reti di Giustini e Belloni. Una gara non facile, contro un avversario ostico. E poi i ragazzi di Danilo Rinaldi erano reduci dal 4-0 incassato con il Canale Monterano all’esordio. E invece il gruppo ha dimostrato voglia e carattere di andarsi a prendere i tre punti.

Qualche variazione in formazione rispetto alla gara precedente anche per alcuni ritorni importanti, come quelli di Veronesi e Peluso. Ma si aggiungono altre defezioni e non c’è ancora capitan Iacovella. Rinaldi ha cambiato modulo rispetto all’uscita con i canalesi presentandosi con un 3-4-3. A difendere i pali Portoghesi, in difesa oltre ai due centrali Pierini e Giannella anche Eluwa. Sulle corsie esterne Mitsch e Veronesi. Avolio play di centrocampo, a fianco Del Priore, poi tridente offensivo composto da Belloni e Angelucci ai lati, Giustini perno centrale.

A passare in avanti sono stati proprio i padroni di casa con Giustini che riceve palla in profondità, va uno contro uno, sposta la palla e con un tiro a giro sul secondo palo supera il portiere Alfei. I romani tuttavia dimostrano di avere buone qualità nel palleggio e nella ripresa, al 18’, Cursi di testa sigla la rete del pareggio. Rinaldi effettua altri cambi, oltre Del Priore per Peluso, Catini per Veronesi. Perciò, Funari prende il posto di Giustini e Cotea di Angelucci.

L’Etrurians non si dispera e prosegue il forcing. A un quarto d’ora dalla fine c’è un’azione corale sulla sinistra, palla che finisce sul lato opposto sui piedi di Belloni che rientra e di sinistro batte ancora il numero 1 della Vis Aurelia facendo esplodere il Sale (l’ultimo cambio per i ladispolani Formaggi per Mitsch).

«Era una partita difficile – commenta il mister – loro forse hanno palleggiato di più, ma alla fine abbiamo portato a casa i tre punti con due grandi gol da parte di Daniele ed Emanuele. Non era facile proseguire dopo il pari incassato, invece abbiamo attaccato e siamo stati premiati». Domenica test importante sul campo dell’Atletico Focene, formazione prima in classifica dopo due giornate con 9 gol fatti e 0 subiti. Sarà un bel banco di prova per Belloni e compagni.

Portoghesi, Eluwa, Veronesi (12’ st Catini), Avolio, Giannella, Pierini, Mitsch (29’ st Formaggi), Del Priore (7’ st Peluso), Giustini (20’ st Funari), Angelucci (22’ st Cotea), Belloni. A disp. Rossi, Palombo, Feliziani, Flore. All. Rinaldi

