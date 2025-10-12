Inseguimento da film venerdì sera all’interno del porto, quando un uomo ha provato ad allontanarsi con un’auto rubata. I fatti si sono verificati alla banchina 26 in concessione alla Cilp: un cittadino straniero, probabilmente nordafricano, ha letteralmente sfondato il cancello di ingresso, aiutandosi con un mezzo meccanico utilizzato dai lavoratori dello scalo, riuscendo ad intrufolarsi nell’area in cui sono posteggiate delle auto ancora da immatricolare. Ne avrebbe messa in moto una, per poi parcheggiarla poco distante. A un certo punto l’uomo avrebbe notato un suv Dr scuro con la chiave inserita nel quadro, decidendo di mettere a segno il colpo. Senza pensarci due volte ha messo in moto e si è allontanato a tutta velocità in direzione sud, percorrendo tutto il porto. La sbarra a Varco Fortezza neppure l’ha considerata: dando gas al veicolo l’ha forzata facendola volare via, con il rischio concreto di investire le persone che solitamente stazionano nei pressi del McDonald's.

Poi, inseguito da un operatore portuale a bordo di un’auto di piccola cilindrata, ha percorso tutto il viale. Immediata la segnalazione a tutte le forze di polizia impiegate nell’attività di controllo del territorio, tanto che una pattuglia della Guardia di finanza avrebbe intercettato il fuggitivo.

L’uomo, dopo aver abbandonato il veicolo a Santa Marinella, ha fatto perdere le sue tracce. Indagini in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.