Home page
>
Cronaca
>
NEWS & COFFEE 13 ottobre...
Video
Cronaca
NEWS & COFFEE 13 ottobre 2025
VETRALLA
L’arte entra nei luoghi di cura
Al via prima collezione permanente del progetto 3500cm² in un centro di salute mentale
TUSCANIA
Più sicurezza per cittadini e visitatori
Acquistati otto defibrillatori che saranno installati nei principali punti strategici del territorio
VASANELLO
Truffe, al via la campagna di sensibilizzazione
Comune e Arma dei carabinieri al fianco dei cittadini più vulnerabili
l’appello
Fns Cisl: «Rinforzo di personale nel carcere di Civitavecchia»
redazione web
INSEGUIMENTO
Ruba un’auto in porto e forza la sbarra
E’ accaduto venerdì sera, paura a varco Fortezza. L’auto è stata poi rinvenuta a Santa Marinella dalla Guardia di Finanza. Del ladro ancora nessuna traccia
il caso
Cimitero monumentale immerso nel degrado
Sterpaglie, erbacce e ammaloramenti tra tombe e lapidi: i cittadini chiedono un intervento
Francesco Baldini
L’evento si svolgerà in piazza Almunecar. Saranno presenti i genitori Valerio e Marina
“L’ultima notte di Marco”, oggi presentazione del nuovo libro su Vannini
L’opera scritta da Giulio Golia e Francesca Di Stefano
Nel mirino sempre gli anziani. Una truffa a domicilio riuscita in via Palermo, un’altra tentata al Faro
«Siamo carabinieri» e invece sono ladri
È caccia ai malviventi che hanno agito in pieno giorno prima di darsi alla fuga
Il fenomeno aumenta. Le strade si trasformano in discariche a cielo aperto
Container di abiti usati sempre più nel mirino degli “sporcaccioni”
