CIVITAVECCHIA – «Questa mattina, con il parcheggio del Tribunale chiuso, è andata in scena l’ennesima beffa firmata da questa amministrazione. Residenti, avvocati, docenti e studenti: tutti senza uno spazio per parcheggiare. E tutto questo grazie al “rimessaggio” voluto dal Comune, altro che servizio ai cittadini». Tuona così il capogruppo della Lega Antonio Giammusso, riferendosi alla “trasformazione” in atto al parcheggio fuori l’istituto Stendhal di via della Polveriera.

I camper ed i camion che fino a qualche settimana erano fermi al parcheggio del tribunale di via Pecorelli – oggi per gran parte chiuso per i lavori in corso in vista della nuova disciplina della sosta – oggi sono parcheggiati nell’area fuori l’istituto superiore. Insomma, il problema è stato solo spostato di qualche metro.

«Qualcuno si degnerà di fare qualcosa al Pincio? – si chiede ancora Giammusso – o continueranno a far cassa sulla pelle della città? Il delegato al Traffico, dopo aver bloccato una città, si adopererà o facciamo solo rotonde a ingolfo viabilità?».

Nel frattempo vanno avanti i lavori – non senza dubbi da parte degli utenti e criticità per gli utenti del Palazzo di Giustizia, per via degli scarsi parcheggi in zona – a via Pecorelli, con l’area che presto ospiterà una nuova area di sosta per la maggior parte a pagamento, con tanto di sbarra all’ingresso. Una decina i posti che dovrebbero essere lasciati liberi a servizio dello Chalet del Tribunale. Un investimento da circa 300 mila euro, per la creazione di 180 stalli blu per auto e 25 per motocicli.