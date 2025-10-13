CIVITAVECCHIA – Arriva dall’ex vicesindaco Manuel Magliani e dall’ex consigliere comunale Vittorio Petrelli l’invito, rivolto agli attuali consiglieri comunali, a prestare la massima attenzione nello studiare gli atti e nell’approvare delibere e documenti. L’attenzione, in particolare, è focalizzata sulla variante urbanistica di riqualificazione dell’area ex Italcementi, approvata lo scorso agosto. Con questa, secondo Magliani e Petrelli, «soprattutto i nuovi consiglieri comunali sono chiamati ad un compito arduo, ossia quello di approvare uno strumento urbanistico – hanno sottolineato – che sia quello che serve alla nostra città e pertanto dovrà subire un nuovo e ultimo esame del consiglio, alla luce delle osservazioni presentate».

Le osservazioni presentate da Magliani e Petrelli «vogliono essere uno stimolo a fare bene, a consegnare alla città uno strumento che sia una vera occasione di sviluppo: le nostre osservazioni vogliono essere un spunto di riflessione. Viene da chiedersi soprattutto perché non si è provato a realizzare una riqualificazione – spiegano - che fosse occasione di sviluppo, ad esempio, creare un museo od un'attrattiva che potesse fermare parte dei croceristi che attraversano la nostra città così come hanno fatto in Francia a Lens dove hanno costruito un secondo Louvre. Eppure chi ha realizzato questa riqualificazione partiva con un vantaggio che chi si è cimentato precedentemente in questa avventura (amministrazione Tidei 2012/2013) non ha avuto, la disponibilità dell'area senza alcun costo. Dovrebbe allora suscitare qualche riflessione perché nonostante questo vantaggio si prevedono cubature per 400.000 mc mentre quella precedente ne aveva previsti solo 300.000 mc».

Inoltre, a loro dire, la città verrebbe caricata anche di importanti e costosissime opere di urbanizzazione. Si chiedono ancora «perché il lavoro realizzato dalle Università coinvolte poi viene superato in un prodotto finale che noi riteniamo peggiorativo? Serviva solo per vantare una collaborazione che poi è stata disattesa negli sviluppi futuri? – hanno aggiunto – vengono proposte ed approvate cubatura commerciale pari a 8 campi di calcio e ciò rappresenta un colpo mortale per il commercio locale già in profonda crisi. Per non parlare dell'asse stradale. Per anni sia Moscherini che lo stesso Tidei sono stati apostrofati "palazzinari". Questi giovani consiglieri vorranno essere etichettati come tali dando il consenso alla Variante così com'è stata proposta lo scorso 8 agosto? – hanno concluso – c'è una parte della città che è attenta e che vuole stimolarvi ad un ottimo lavoro: provateci, noi siamo disponibili a qualsiasi collaborazione e contributo propositivo».