M i l a n o , 1 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - P e r c i r c a 4 0 g i o r n i A n d r e a S e m p i o , n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i , a p p r e n d e d a i g i o r n a l i q u a l i s o n o g l i e l e m e n t i c o n t r o d i l u i , a p a r t i r e d a l D n a t r o v a t o s u l l e u n g h i e d e l l a v i t t i m a c h e c o r r i s p o n d e r e b b e a l s u o s e c o n d o u n a c o n s u l e n z a f a t t a d a l l a d i f e s a d i A l b e r t o S t a s i , c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a a 1 6 a n n i d i c a r c e r e p e r l ' o m i c i d i o d i G a r l a s c o . L e f o n t i a p e r t e d i c o n o c h e d a l 1 9 d i c e m b r e 2 0 1 6 l ' o m i c i d i o d e l l a v e n t i s e i e n n e t o r n a a e s s e r e a l c e n t r o d e l l a c r o n a c a . L o s o s t i e n e l ' a v v o c a t o D o m e n i c o A i e l l o , d i f e n s o r e d e l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o d i P a v i a M a r i o V e n d i t t i i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n a t t i g i u d i z i a r i p e r c h é n e l 2 0 1 7 a v r e b b e f a v o r i t o l ' a r c h i v i a z i o n e d i A n d r e a S e m p i o . I l l e g a l e r i c o r d a a n c h e u n a s i n g o l a r e c o n f e r e n z a s t a m p a , p o c h i g i o r n i p r i m a d i N a t a l e d e l 2 0 1 6 , f a t t a n e l l a s a l a s t a m p a d e l P a l a z z o d i g i u s t i z i a d i M i l a n o . " E ' u n g i o r n a l e b e n i n f o r m a t o a d a v v i s a r e " d e l l ' i s c r i z i o n e n e l r e g i s t r o d e g l i i n d a g a t i e c o s ì A n d r e a S e m p i o s c o p r e c h e " c o n t r o d i l u i c ' è u n D n a e u n ' a t t i v i t à d i o s s e r v a z i o n e , c o n t r o l l o e p e d i n a m e n t o e f f e t t u a t a d a u n ' a g e n z i a i n v e s t i g a t i v a p r i v a t a . G i o r n o d o p o g i o r n o l a s t a m p a g l i f o r n i s c e l e n o t i z i e s u q u e l l i c h e p o t r a n n o e s s e r e i c o n t e n u t i d e l l ' i n t e r r o g a t o r i o . Q u i - d i c e l ' a v v o c a t o r i v o l g e n d o s i a i g i o r n a l i s t i - v o i s i e t e m a e s t r i , l o s a p e t e b e n i s s i m o d o v e p r e n d e r e t u t t e l e i n f o r m a z i o n i c h e s a r e b b e r o s t a t e p o i o g g e t t o d e l s u o i n t e r r o g a t o r i o i l 1 0 f e b b r a i o 2 0 1 7 " . I l d i f e n s o r e d e l l ' e x m a g i s t r a t o c i t i e n e a n c h e a p r e c i s a r e a l t r i p u n t i : " I c a m p i o n i d e i f r a m m e n t i d e l l e u n g h i e e r a n o s t a t i d i s t r u t t i i n u n e s a m e c o n i l c o n s e n s o d i t u t t e l e p a r t i " e l e i n t e r c e t t a z i o n i d i s p o s t e d a V e n d i t t i r i s u l t a n o u n ' a t t i v i t à " m o l t o e f f i c a c e " p e r c h é c a t t u r a n o " i l p r i m a e d o p o , q u a n d o i f a m i l i a r i e l o s t e s s o A n d r e a h a n n o c o m m e n t a t o l ' i n t e r r o g a t o r i o . N o n c ' è n i e n t e p e r p r o r o g a r e l e i n t e r c e t t a z i o n i c h e p e r l e g g e d u r a n o 1 5 g i o r n i " s p i e g a . " V o i p a g h e r e s t e i l c o n t o d i u n ' i n t e r c e t t a z i o n e i n u t i l e a i f i n i d e l l a g i u s t i z i a ? T u t t o q u e l l o c h e è s u c c e s s i v o a l g i u d i c a t o ( c i o è a l l a C a s s a z i o n e d i S t a s i , n d r ) l o a b b i a m o p a g a t o n o i . U n i n t e r e s s e p r i v a t i s t i c o l e g i t t i m o c h e è i l d i r i t t o d i p r o v a r e l ' e r r o r e g i u d i z i a r i o n o n p u ò e s s e r e v e i c o l a t o a t t r a v e r s o i m e d i a , d e v e t r o v a r e a s i l o n e l l e a u l e d i g i u s t i z i a p r e p o s t e " , c i o è l a C o r t e d ' A p p e l l o d i B r e s c i a p e r l a r i c h i e s t a d i r e v i s i o n e .