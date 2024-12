Grande successo di pubblico alla prima edizione del “Trofeo Ivano Fronti”, manifestazione calcistica dedicata alla memoria dell’indimenticato presidente che per 33 anni è stato il patron del Santa Marinella calcio. All’evento, hanno partecipato tre società, due di Eccellenza e una di Promozione. Tra queste l’Fc Viterbo, l’Astrea e il Santa Marinella. Nella gara inaugurale (incontro tra Astrea e Viterbo), i romani si sono imposti per 1 a 0 grazie al gol realizzato da Costantini su punizione. Nella seconda partita, la perdente, ha giocato con il Santa Marinella e ha vinto per 3 a 1 con reti di Giusto (doppietta) e Ciucci per i viterbesi e Tabarini per i tirrenici. Nel terzo incontro, l’Astrea, vincitrice della prima gara, ha affrontato il Santa Marinella, che sorprendentemente avuto la meglio sui romani per 2 a 0 con reti di Tabarini e Cerroni. Quindi, per differenza reti, il Viterbo si aggiudica il Trofeo, che difenderà il prossimo anno. Infatti, la formula del torneo prevede che chi vince la coppa per tre anni, ne diventerà possessore. A seguire, c'è stata la premiazione, a cui ha partecipato la famiglia Fronti, con i nipoti, che hanno dato il calcio d'inizio al torneo e, alla presenza del Sindaco Pietro Tidei, del presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella e del delegato allo sport Marina Ferullo. La serata si è conclusa con una cena sociale. Gli organizzatori ringraziano i partecipanti per la riuscita della manifestazione, i volontari della Misericordia di Santa Marinella e il Nucleo Sommozzatori. Per il tecnico tirrenico Fracassa è stata una bellissima esperienza. «È stata una bella manifestazione in ricordo di una persona molto importante per Santa Marinella - dice il tecnico - quindi è stato onorato nel miglior modo possibile la figura di un personaggio che ha portato il calcio santamarinellese ad alti livelli. Sotto l'aspetto tecnico è stato un buon allenamento per tutte e tre le squadre Nella prima partita abbiamo peccato anche un po' di stanchezza. Nella seconda gara contro l’Astrea invece è andata meglio. Abbiamo fatto risultato. L'importante era fare un buon allenamento, e onorare al meglio la persona di Ivano Fronti e quindi sono molto soddisfatto. Ora avanti con la preparazione in vista tra dieci giorni dell’inizio del campionato».

