Sì è concluso il il campionato della categoria Under 15 di baseball. Non è stato semplice rispettare l’impegno preso con la federazione e con le famiglie, ma la a squadra del Viterbo Baseball è riuscita a onorare tutti gli impegni in calendario e ha accumulato esperienza per il futuro. Massima soddisfazione è stata espressa dalla società. «Il gruppo Under 15 non ha mai mollato, si è allenato con costanza e impegno da novembre a luglio e ha ottenuto risultati insperati. La vittoria nelle categorie giovanili è l’ultimo degli obiettivi da perseguire .Riuscire a disputare tutte le partite in calendario e, cosa più importante, mantenere la stessa consistenza numerica di inizio campionato, alimentare e fare crescere la passione per il nostro sport non perdendo nessuno lungo il cammino, sono i veri successi, i risultati che ci rendono orgogliosi. Se poi vogliamo guardare a quello che è successo sul campo, allora ci prendiamo un’altra piccola soddisfazione, considerando che abbiamo vinto sette partite su nove disputate nel nostro girone, contro le squadre dei Roma Brewers e Montefiascone. Manca ancora qualcosa per poter competere con le squadre di Nettuno, ma le premesse per fare bene in futuro ci sono tutte.Tutto questo grazie al mix di esperienza, se di esperienza si può parlare, visto che parliamo di ragazzi e ragazze di 14/15 anni, per i più grandi, di entusiasmo, passione e voglia di imparare in una squadra composta da quattro principianti assoluti, tre ultimo anno categoria Under 12, dei quali uno recuperava da un grave infortunio, da due ragazze, senza le quali non saremmo potuti scendere in campo e infine da tre “veterani” che hanno fatto da esempio e da traino per i nuovi. La nostra “mission” era non lasciare indietro nessuno e dare la possibilità ai ragazzi di giocare a Viterbo, sul nostro campo. Ci siamo riusciti e ne siamo orgogliosi. Viterbo Baseball ha così partecipato a tutte le categorie giovanili, un risultato importante che gratifica i nostri sforzi per avvicinare sempre più ragazzi al nostro meraviglioso sport e rafforza il nostro impegno per riportare il baseball ai successi di un recente passato».

