VITERBO - Atmosfera tesa in casa Viterbese. La squadra ha sospeso gli allenamenti al campo del Pilastro, ieri pomeriggio, a seguito della protesta da parte dei giocatori gialloblù.

Il ritardo nel pagamento degli stipendi sarebbe al centro della protesta a cui hanno partecipato quasi tutti i tesserati.

La sconfitta del derby contro la Sorianese non ha certo migliorato una situazione già complicata fatta di addii e sconfitte e poi sfociata in una riunione tra staff e società.

Anche con i tifosi la situazione non è delle migliori. Al momento vige il silenzio: non si hanno notizie in merito ad eventuali decisioni prese. ©RIPRODUZIONE RISERVATA