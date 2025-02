Rallenta la Viterbese che a Pomezia allunga la sua serie positiva arrivata a 11 incontri (6 vittorie e 5 pareggi) ma non va oltre il 2-2 mentre le battistrada W3 Maccarese e Valmontone che occupano gli attuali primi due posti utili per la promozione diretta e per i playoff hanno vinto i rispettivi confronti. Pareggio sostanzialmente giusto nel contesto di un match che ha visto il Pomezia passare in vantaggio con il gol di Mocanu che raccoglie la respinta di Santilli che aveva neutralizzato il rigore concesso ai padroni di casa, poi il micidiale sorpasso dei gialloblu con le reti di Maggese e di Calvigioni e ancora nel primo tempo l’immediato 2-2 della formazione di Solimina ancora segnato da Mocanu il migliore dei suoi che ha sfruttato al meglio un errore della retroguardia viterbese.Secondo tempo molto combattuto con il match sempre sul filo dell’equilibrio ma il risultato non è più cambiato. Al termine della gara queste le parole di mister Aldo Gardini: «Un buon punto contro una signora squadra. Prendiamo questo pareggio quindi con un piccolo rammarico per alcune buone occasioni da rete che non siamo riusciti a sfruttare ma anche con la consapevolezza che davanti avevamo una delle formazioni migliori del girone. Dobbiamo continuare a ragionare partita per partita senza fare calcoli e cercando per quanto possibile di ottenere il massimo ogni domenica». Prossimo impegno in casa contro il pericolante Academy Ladispoli.

QUI SORIANESE. Grande impresa della Sorianese che ha battuto in casa il Tivoli per 3-2 con la doppietta di Polidori e la rete nel finale di Bezzicheri. Entusiasmo alle stelle nel team cimino per tre punti pesantissimi ed una classifica che torna a sorridere.

