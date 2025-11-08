Tutto è pronto per la decima giornata di un campionato di Eccellenza che vede in vetta dopo le prime nove giornate l’Aranova con 19 punti davanti a Monti Prenestini a 17 e al terzetto formato da Pomezia, Civitavecchia e W Maccarese a 16. Subito dietro con 15 punti Sorianese e Roma City. Torna al Rocchi la Viterbese che domani alle 15 ospita la compagine della Nuova Florida che ha 7 punti per via della penalizzazione avuta ad inizio stagione ma che sul campo ne ha ottenuti 14, due in più rispetto ai gialloblù. Nuova Florida che dopo un buon inizio è reduce dai ko di Soriano e in casa contro l’ Aranova e che quindi ha propositi di riscatto. Non può fallire la Viterbese che con i suoi 12 punti è già lontana dalle prime con gli uomini di mister Gardini che devono essere bravi a restare distanti dalle alterne vicende societarie che non aiutano a lavorare nel migliore dei modi. Il tecnico gialloblù recupera Iurato che ha scontato il turno di squalifica e per il confronto odierno la convocato i seguenti giocatori: Angelini, Bertollini, Crocchianti, Cuffa, De Angelis, Delogu, Fatati, Filosa, Follo, Gagliardi, Giardi, Iurato, Manca, Marino, Nesta, Petruccelli, Rossi, Sabatini, Venditti, Vivacqua. Vola sull’entusiasmo invece la Sorianese attesa domani alle 11 dalla gara interna contro l’Astrea del suo ex mister Stefano Del Canuto. Cimini euforici per la bellissim striscia positiva arrivata a 6 risultati utili con 3 vittorie e 3 pareggi che hanno portato la Sorianese a ridosso delle prime. Queste le convocazioni per il match contro la compagine ministeriale: Portieri: Oliva e Sordini. Difensori: Oriolesi, Politanò, De Vitis, Tagliolini, Aramini. Centrocampisti: Perazza, Bertino, Valentini, Andreoli, Rossi, Sforzini, Coracci, Diana, Cuccioletta. Attaccanti: Polidori, Fondi e Guxha. Il programma completo della decima giornata si presenta con questi confonti: domani alle ore 11 Aranova-Pro Calcio Tor Sapienza, Salaria Fc-Monti Prenestini, Sorianese-Astrea. Alle 11,15 Aurelia Antica Aurelio-Pomezia Calcio, Romulea-W3 Maccarese. Alle 14,30 Civitavecchia Calcio-Campus Eur, Fc Rieti-Boreale, Roma City-Grifone Gialloverde. Alle 15 Viterbese-Sporting Nuova Florida.