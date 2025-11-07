SANTA MARINELLA – Auto fuori strada stamane lungo l’Aurelia. Una donna, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo della macchina, quando si trovava all’altezza del civico 381, a Santa Marinella, ed ha interrotto la sua corsa a bordo carreggiata.

I Vigili del fuoco di Civitavecchia hanno raggiunto subito il luogo dell'incidente, affidando la guidatrice al personale sanitario del 118 giunto sul posto.

La donna avrebbe riportato ferite lievi. Gli uomini della Bonifazi hanno poi messo in sicurezza l'auto e la zona circostante. Sul posto anche la Polizia locale per i rilievi del caso.

©RIPORDUZIONE RISERVATA