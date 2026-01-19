E’ stata una domenica di pareggi per Viterbese e Sorianese in concomitanza con la quarta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Complessivamente va valutato positivamente il pari per 1-1 della Viterbese sul campo del Monti Prenestini anche se serve a poco nell’obiettivo di rimonta in classifica con i gialloblù di mister Gardini che restano in undicesima posizione a meno 12 dal quarto posto utile per i play off con ben sei squadre davanti. Buono l’esordio dell’attaccante Padin che ha segnato la rete del momentaneo 0-1 poi equilibrato dai locali con la rete di Tataranno su calcio di rigore. Ora per la Viterbese c’è la necessità di sfruttare il mezzo-recupero di mercoledì quando alle 16 al Rocchi sfiderà il Rieti nella prosecuzione del confronto che venne giocato sino alla conclusione del primo tempo e che venne poi interrotto sul punteggio di 0-0 per il campo impraticabile. Viterbese che andrà in cerca dei 3 punti per raggiungere quota 28. Ottimo il pari esterno di carattere della Sorianese che in trasferta ha imposto il 2-2 al Grifone Gialloverde , compagine d’alta classifica e in piena corsa per i play off. Un punto che porta i cimini a 30 in nona posizione e che li vede sempre più vicini alla quota salvezza anche in considerazione della forza e della compattezza che la squadra sta dimostrando. Prossimo impegno quello di domenica in casa contro la Boreale. Una citazione doverosa infine per l’Aranova che ha ottenuto la 15esima vittoria stagionale sbancando per 5-1 il campo della W3 Maccarese e confermando di avere una marcia in più rispetto a tutte le avversarie di alta classifica.