Domani il giorno di rifinitura per Viterbese e Sorianese che dopo il turno infrasettimanale di campionato torneranno in campo per le gare interne della terza di ritorno con la Viterbese che alle 15 ospiterà al Rocchi la Romulea mentre la Sorianese ospiterà alle 11 la W3 Maccarese. Viterbese che va verso una situazione decisamente migliore rispetto al match contro la Roma City con il recupero dei vari Solano, Acquaviva e Iurato che per uno stato influenzale avevano disertato il confronto. Match da vincere per cercare di recuperare posizioni in classifica in attesa della prosecuzione della gara con il Rieti che nel contesto dei 45 minuti da giocare darà l'opportunità della conquista dei tre punti ad una Viterbese al momento accusa un ritardo di 10 punti dal quarto posto utile per i play off, ovviamente con una gara in meno. Voglia di reagire per la Sorianese che non ha iniziato bene il 2026 con due sconfitte in due gare visti i ko rimediati in casa domenica scorsa contro la Romulea e mercoledì con il ko per 2-1 nella trasferta contro il Monti Prenestini al termine di un match comunque ben giocato dalla formazione di mister Chirieletti. Sabato a Soriano arriva la W3 Maccarese che non se la sta passando bene e che dopo un buon inizio è finita addirittura in zona play out. Tra i cimini sarà ancora assente il difensore Politanò che sconterà il secondo turno di squalifica.