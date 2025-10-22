Lo Stadio Lombardi è letteralmente impazzito dopo la goleada della Virtus Marina di San Nicola che, nella mattinata di domenica, ha centrato la prima vittoria del suo campionato. I rossoblù hanno superato 3-1 il Monterosi Calcio, formazione che arrivava con 4 punti già conquistati sul campo. I ragazzi di mister Pino Neto, pur avendo giocato bene nella prime due uscite, avevano raccolto un solo punto.

Stavolta, invece, il copione è stato diverso. Il gol del vantaggio è arrivato grazie a Sendin che si è procurato e ha realizzato il tiro dal dischetto. Dopo appena cinque minuti, il Monterosi ha trovato il pareggio su un tap-in vincente a seguito di una punizione. Nel secondo tempo, Molinari e compagni hanno trovato subito il gol con Paggi, 2-1. Nonostante il vantaggio, la Virtus ha tenuto alta la pressione sugli avversari e, al quindicesimo del secondo tempo, Albenzi ha trovato il gol della settimana con una bordata dalla distanza che si è infilata sotto l’incrocio dei pali, 3-1. La questione avrebbe potuto complicarsi al trentacinquesimo quando i padroni di casa sono rimasti in dieci, ma la Virtus ha tenuto bene senza rischiare nulla.

La vittoria ha garantito alla Virtus il +3 in classifica, portando la squadra a quota quattro. Un inizio di campionato che lascia ben sperare.

Intanto, la prossima settimana ad attendere i ragazzi ci sarà l’atteso derby con i cerveterani del Kaysra, anche loro con quattro punti già messi a referto. La gara è in programma domenica alle ore 15 presso lo stadio Galli di Cerveteri.

