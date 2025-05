Bella notizia per la Coser Aniene. Nei giorni scorsi la dorsista gialloblu Viola Ricci, allenata dal tecnico Fabio De Santis, ha avuto una grande sorpresa. Infatti la giovanissima nuotatrice civitavecchiese dovrà recarsi a Riccione, da lunedì prossimo a sabato 17, per svolgere una settimana di allenamento con la Nazionale Juniores.

Gli azzurrini si prepareranno per uno degli appuntamenti cardine del 2025, ovvero gli Europei, che sono programmati a Samorin, in Slovacchia, dal 1° al 6 luglio. Naturalmente c’è stata grande soddisfazione per la società gialloblu, non nuova a notizie di questo tipo.

«Siamo felici di questa chiamata azzurra – afferma il presidente della Coser, Fabio De Santis – che già era stata preannunciata dopo le buone prestazioni di Viola agli Assoluti. Ancora una volta viene premiato il nostro lavoro.

Diventano quattro gli atleti della Coser che sono entrati a far parte della Nazionale Juniores: Lestingi, Mencarini, Ballarati, ed ora Viola Ricci, cosa che ci fa estremamente felici.

Questo ci riempie di orgoglio: il merito è di tutto lo staff Coser, che nella piscina di via Maratona, da oltre 30 anni, avvia allo sport tantissimi bambini, che poi con passione arrivano all’apice di questa bellissima disciplina».

Quindi prosegue con il piede giusto il 2025 per la società gialloblu, che, dopo aver ottenuto grossi risultati agli Italiani di categoria e alle prime gare di carattere nazionale, anche per quanto riguarda il settore giovanile, con la speranza di poter proseguire su questa linea. L’estate potrà consentire alla Coser di mettersi in mostra anche al di fuori dei confini nazionali.

