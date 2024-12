Vincenzo Di Gabriele è il nuovo allenatore della Futsal Academy.

L’annuncio è arrivato direttamente dalla società del presidente Elso De Fazi, che ha trovato il successore di Umberto Di Maio.

Di Gabriele è un volto stranoto nel movimento locale, avendo diretto, per anni, prima il Santa Marinella e poi il Santa Severa. Il suo vice sarà Marco Percuoco.

«Vincenzo non ha bisogno di presentazioni - spiegano dalla Futsal Academy - da tanti anni è ormai un punto di riferimento nel mondo del Futsal. Uno dei pochi tecnici del comprensorio che è riuscito a vincere due campionati diretti ed uno tramite playoff. E proprio da qui che insieme a lui vogliamo ripartire per ambire a importanti traguardi, sempre fedeli alla nostra filosofia di valorizzazione dei giovani. Diamo il benvenuto a Vincenzo e Marco nella grande famiglia Futsal Academy. Subito al lavoro per allestire una grande squadra che rappresenti al meglio la nostra città in tutta la regione».

