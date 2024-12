Ad Aranova è stata costruita una squadra per puntare in alto. Agli ordini di mister Vigna, i rossoblu corrono e sudano, proiettati verso l'inizio di campionato in programma l'8 settembre.

La rosa appare tra le più competitive del girone A, ma di obiettivi non se ne parla.

«Non credo sia il momento di trattare argomenti, quali obiettivi e traguardi - esordisce mister Pier Paolo Vigna - . È chiaro, evidente agli occhi di tutti, che abbiamo allestito una buona squadra, rafforzatasi con elementi di valore, che saranno determinanti nel cammino del torneo. Sono contento, si lavora con molta armonia, la società non ci fa mancare nulla. Del resto questa società che è giovane rispetto alla storia e tradizione di altre formazioni, è cresciuta moltissimo, ha raggiunto mentalità ed esperienza, il che la dice lunga sul perché molti giocatori sono attratti dal progetto».

Per Alessio Teti, attaccante che lo scorso anno ha siglato 21 gol, si può arrivare a disputare una stagione interessante.

«Adesso mi sembra prematuro dire dove potremo arrivare, sicuramente siamo un bell'organico, con molti compagni che vantano esperienze importanti. Serve fiducia, che soltanto dai tifosi vogliamo avere. Sono l'arma in più per ambire in alto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA