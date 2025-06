Sembrava davvero impossibile qualche mese fa, oggi invece è tutto vero. Al termine di una cavalcata clamorosa, intensa ed emozionante la Supernova Fiumicino ora è pronta per la Final Four di Serie C Unica che decreterà le tre promosse in Serie B Interregionale. Domani alle ore 16.30 i rossoneri sfideranno al PalaSojourner di Rieti il Basket Gualdo nel primo atto della fase decisiva della stagione (alle 19 nell’altra semifinale Forlimpopoli-Tiber Roma), chi vincerà infatti verrà promosso in B mentre chi perderà avrà un’altra possibilità domenica alle ore 17: «Certo, ci sarà anche lo spareggio a disposizione ma non dobbiamo pensarci, vogliamo provare a completare subito un qualcosa che fino a qualche tempo era considerato solo un sogno - afferma il tecnico Andrea Sardo alla vigilia - la cavalcata è stata lunga e quindi la stanchezza si fa sentire, ma abbiamo un obiettivo importante da raggiungere e daremo il massimo pur consapevoli della forza di Gualdo che ha vinto con merito il proprio campionato. Serviranno attenzione, intensità e la stessa voglia, nonché gioco messi in mostra nell’arco dei playoff».

La gara del PalaSojourner sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Supernova.

