La città di Civitavecchia ha vissuto un fine settimana all'insegna dello sport e della vela con la Regata Zonale, evento che ha richiamato atleti e appassionati da tutto il Lazio ed ha aperto la stagione agonistica. Le condizioni meteo, ed in particolare il vento da Sud il primo giorno, hanno reso il campo di regata non facile per gli atleti che si sono sfidati nelle diverse categorie. La seconda giornata ha però regalato un vento di Maestrale che ha permesso il regolare svolgimento delle regate.

Alla regata hanno preso parte atleti delle categorie under 17 ed under 19 provenienti da circoli nautici di diverse località del Lazio.

Le regate si sono svolte su un campo di gara che, a causa delle mutevoli condizioni meteo, è stato più volte adattato per poter permettere ai “windsurf foil”, una specialità di windsurf con hydrofoil e quindi volanti sull’acqua, di poter volare in sicurezza e dar vita a sfide avvincenti e spettacolari, regalando momenti di grande emozione.

Al termine delle regate, si è tenuta la premiazione dei vincitori. Il podio ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diversi circoli nautici, a dimostrazione dell'alto livello competitivo della manifestazione.

Gli organizzatori della regata si sono dichiarati molto soddisfatti dell'evento per il livello tecnico delle gare con le particolari condizioni meteo che hanno caratterizzato le giornate.

La Regata Zonale di Civitavecchia ha rappresentato un’anteprima di ciò che sarà la prima tappa di Coppa Italia che si svolgerà sul litorale di Civitavecchia la prossima metà di marzo. In quella occasione la cittadina avrà l’opportunità di stringersi attorno ai circa 200 atleti che arriveranno da tutta Italia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA