CERVETERI - «Tutti allo stadio a tifare il Cerveteri». L’invito ai tifosi arriva dal presidente della società, Andrea Lupi. Quella di oggi, contro la Sorianese, avversario dei cervi, sarà una partita importante.

Il Cerveteri non vince da un mese e mezzo, reduce da sette sconfitte di fila, compresa la coppa a Fiumicino. Il momento non è dei più facili, motivo che ha spinto la società a chiamare a raccolta i tifosi per l’incontro di oggi. E per l’occasione l’ingresso allo stadio Galli sarà gratuito.

Il presidente Andrea Lupi, dispiaciuto dei risultati, ha voluto premiare i tifosi dai quali è rimasto felicemente sorpreso dall'affetto che gli stanno dimostrando. «Capisco la delusione, ma vogliamo assieme a loro riprenderci e tornare alla vittoria. È un periodo nero, stiamo recuperando gli infortunati, domenica (oggi, ndr) diventa una sfida cruciale. Ai tifosi chiedo di sostenerci, perché non meritano la posizione in cui stiamo».

